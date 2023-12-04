Взятка на 35 тысяч долларов. ВСП разрешил арестовать четырех судей

Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда. Речь идет о Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике, Викторе Глиняном и Юрие Сливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВСП.

Что решил ВСП

Отметим, что судей подозревают в получении взятки за отмену ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Так, сегодня Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение о разрешении на арест в отношении всех четырех судей поддержали единогласно все присутствующие на заседании ВРП - 15 членов.

Следующий шаг - ходатайство о применении соответствующего меры пресечения будет подано в Высший антикоррупционный суд. В течение 3 суток вопрос должны рассмотреть.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

Как впоследствии выяснило РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.

Речь шла об имуществе "Мотор-Січі" по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов.

Предварительно после получения неправомерной выгоды 10 тысяч долларов судья-посредник якобы оставил себе, а 25 тысяч долларов разделили другие коллеги между собой.

Также известно, что 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении.

Дело "Мотор Січі"

Напомним, в октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, бывшего президентом "Мотор Січі". Запорожский завод специализируется на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ, препятствовании деятельности ВСУ и снабжении агрессором товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками "ДНР".

В октябре этого года суд арестовал имущество обвиняемых по делу на сумму более 12 млрд гривен. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

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