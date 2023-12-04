Российские власти подтвердили ликвидацию в Украине генерала Завадского

Генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом России, действительно ликвидирован в Украине.

Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гусев заявил, что Завадский погиб "на боевом посту в зоне специальной военной операции".

"Специальная военная операция" - это термин, который российские власти принуждают использовать своих граждан под угрозой тюремного заключения.

Новостное издание iStories, занимающееся расследованиями, сообщило, что Завадский стал седьмым генерал-майором, смерть которого была подтверждена Россией, и 12-м генералом, о смерти которого сообщалось с начала войны.

Смерти высокопоставленных российских офицеров, которые военные аналитики в некоторых случаях объясняют успехом Украины в перехвате сообщений, стали более редкими по мере продолжения войны.

Завадский был офицером, получившим множество наград, и бывшим командиром танка, сказал Гусев, добавив, что его смерть стала тяжелой утратой, вызвавшей "пронзительную боль".

Ликвидация Завадского

О смерти Завадского стало известно в конце ноября. Российские пропагандисты сообщили, что генерал подорвался на мине 28 ноября. Где именно это произошло прокремлевские СМИ не сообщали. На момент ликвидации Завадский был заместителем 14-го Армейского корпуса ВС РФ.

По данным разведывательного OSINT-сообщества Inform Napalm, командующий Таманской дивизией генерал-майор Владимир Завадский якобы был ранен и эвакуировался из Изюма во время успешного наступления украинских войск в Харьковской области в 2022 году.

Напомним, в июле 2023 года в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

В июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.