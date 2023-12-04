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В ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Луганске

Луганск, Понедельник 04 декабря 2023 17:45
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В ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Луганске Архивное фото: В ВСУ подтвердили удар по нефте-смазочным складам в Луганске (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины вчера, 3 декабря, нанесли удар по оккупированному Луганску. Были поражены нефте-смазочные склады россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Вчера 3 декабря 2023 Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам", - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Луганске

Фото: Расположение складов россиян (t.me/AFUStratCom)

Отмечается, что они находятся в пределах временно оккупированного Луганска.

Удар по Луганску

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске ночью неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. Там разгорелся масштабный пожар.

В сети писали, что из-за атаки на нефтебазе вспыхнул один из резервуаров. Россияне традиционно обвинили в атаке ВСУ.

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