Удар по Николаеву: стало известно, куда попали россияне

Обстрел Николаева и других городов

Напомним, вечером в воскресенье, 13 июля, в Николаевево время воздушной тревоги прогремел взрыв. После чего над городом поднялся столб черного дыма.

Жители сразу начали сообщать о громком взрыве, а уже после завершения воздушной тревоги председатель ОВА Виталий Ким подтвердил факт возгорания.

Также россияне ударили по Сумах, после чего часть города осталась без света.

Кроме того, в этот день оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

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