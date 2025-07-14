Удар по Миколаєву: стало відомо, куди влучили росіяни

Ввечері, 13 липня, Миколаїв зазнав російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Після вибуху загорівся склад із харчовими матеріалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА та мера міста Олександра Сєнкевича.
Так, близько 20:32, російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".
"Внаслідок атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалось ліквідувати загоряння", - йдеться у повідомленні.
Мер додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, надвечір у неділю, 13 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після чого над містом піднявся стовп чорного диму.
Мешканці одразу почали повідомляти про гучний вибух, а вже після завершення повітряної тривоги голова ОВА Віталій Кім підтвердив факт займання.
Також росіяни вдарили по Сумах, після чого частина міста лишилась без світла.
Крім того, в цей день окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.
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