Удар по Миколаєву: стало відомо, куди влучили росіяни

Обстріл Миколаєва та інших міст

Нагадаємо, надвечір у неділю, 13 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після чого над містом піднявся стовп чорного диму.

Мешканці одразу почали повідомляти про гучний вибух, а вже після завершення повітряної тривоги голова ОВА Віталій Кім підтвердив факт займання.

Також росіяни вдарили по Сумах, після чого частина міста лишилась без світла.

Крім того, в цей день окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

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