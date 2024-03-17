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Удар по Николаеву: количество пострадавших увеличилось

Фото: последствия российского ракетного удара в Николаеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Число пострадавших в результате сегодняшнего российского ракетного удара по Николаеву увеличилось до шести человек. Перед этим было известно о пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Ракетами враг атаковал город. Из-за обстрелов шесть местных жителей получили телесные повреждения", - говорится в заявлении.

Также в полиции отметили, что по состоянию на данный момент известно о повреждении домов в результате вражеских обстрелов, также повреждены транспортные средства и объект инфраструктуры.

"Полицейские обходят пострадавшие дома и фиксируют разрушения", - передали в правоохранительных органах.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

 

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, ранее сегодня, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга.

Местные власти ранее информировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву было известно о пяти пострадавших.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, войска РФ при сегодняшнем ракетном ударе по Николаеву применили аналогичную тактику, как при обстреле Одессы позавчера, 15 марта - ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.

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НиколаевВойна в УкраинеРакетный удар