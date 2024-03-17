UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилася

Фото: наслідки російського ракетного удару у Миколаєві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до шістьох людей. Перед тим було відомо про п'ятьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Ракетами ворог атакував місто. Через обстріли шестеро місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження", - йдеться в заяві.

Також у поліції зазначили, що станом на зараз відомо про пошкодження будинків в результаті ворожого обстрілу, також пошкоджені транспортні засоби і обʼєкт інфраструктури.

"Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування", - передали в правоохоронних органах.

У відділі комунікації поліції Миколаївської області додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

 

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня. 

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при сьогоднішньому ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна в УкраїніРакетний удар