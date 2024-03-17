Удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилася

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до шістьох людей. Перед тим було відомо про п'ятьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"Ракетами ворог атакував місто. Через обстріли шестеро місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження", - йдеться в заяві.
Також у поліції зазначили, що станом на зараз відомо про пошкодження будинків в результаті ворожого обстрілу, також пошкоджені транспортні засоби і обʼєкт інфраструктури.
"Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування", - передали в правоохоронних органах.
У відділі комунікації поліції Миколаївської області додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.
Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих.
Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при сьогоднішньому ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.
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