Удар по Краматорску: половина пятиэтажки разрушена до основания, есть погибший
Российские оккупанты в четверг, 31 июля, прицельно ударили по пятиэтажке в Краматорске. Половина здания была разрушена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.
По его словам, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и 11 раненых из-за удара России по Краматорску. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
Фото: в Краматорске продолжается ликвидация последствий после удара РФ (t.me/VadymFilashkin)
"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания", - подчеркнул глава ОВА.
Филашкин уточнил, что на месте атаки работают все необходимые службы.
Также глава ОВА призвал местных жителей быть ответственными и эвакуироваться вовремя.
Атака на Краматорск
Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00. В центре города поднялся столб дыма.
После этого начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко подтвердил, что россияне ударили по городу. Он также сообщал о пострадавших.
К слову, в ночь на 31 июля российские оккупанты также атаковали многоэтажки в Киеве. Было известно, что из-за атаки врага пострадали более 100 человек.
При этом по состоянию на сейчас есть официальная информация о девяти погибших. Разбор завалов продолжается.