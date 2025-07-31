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Удар по Краматорску: половина пятиэтажки разрушена до основания, есть погибший

Краматорск, Четверг 31 июля 2025 16:19
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Удар по Краматорску: половина пятиэтажки разрушена до основания, есть погибший Фото: Россия ударила по пятиэтажке в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в четверг, 31 июля, прицельно ударили по пятиэтажке в Краматорске. Половина здания была разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

По его словам, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и 11 раненых из-за удара России по Краматорску. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Фото: в Краматорске продолжается ликвидация последствий после удара РФ (t.me/VadymFilashkin)

"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания", - подчеркнул глава ОВА.

Филашкин уточнил, что на месте атаки работают все необходимые службы.

Также глава ОВА призвал местных жителей быть ответственными и эвакуироваться вовремя.

Атака на Краматорск

Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00. В центре города поднялся столб дыма.

После этого начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко подтвердил, что россияне ударили по городу. Он также сообщал о пострадавших.

К слову, в ночь на 31 июля российские оккупанты также атаковали многоэтажки в Киеве. Было известно, что из-за атаки врага пострадали более 100 человек.

При этом по состоянию на сейчас есть официальная информация о девяти погибших. Разбор завалов продолжается.

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