Удар по Краматорску: половина пятиэтажки разрушена до основания, есть погибший

Фото: Россия ударила по пятиэтажке в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

Российские оккупанты в четверг, 31 июля, прицельно ударили по пятиэтажке в Краматорске. Половина здания была разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

По его словам, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и 11 раненых из-за удара России по Краматорску. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Фото: в Краматорске продолжается ликвидация последствий после удара РФ (t.me/VadymFilashkin) "Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания", - подчеркнул глава ОВА. Филашкин уточнил, что на месте атаки работают все необходимые службы. Также глава ОВА призвал местных жителей быть ответственными и эвакуироваться вовремя.