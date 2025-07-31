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В Киеве уже девять погибших из-за ночной атаки оккупантов

Киев, Четверг 31 июля 2025 15:55
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В Киеве уже девять погибших из-за ночной атаки оккупантов Фото: Россия ударила по жилым домам в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве возросло число погибших мирных жителей из-за жестокой атаки россиян. По состоянию на сейчас известно о девяти жертвах удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

"В результате российской атаки в столице погибли уже 9 человек. К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены более 1200 полицейских и спасателей", - отметили в министерстве.

Там уточнили, что количество пострадавших из-за удара РФ по жилым домам продолжает расти.

По состоянию на 15:30 поисково-спасательные работы возле поврежденных многоэтажек продолжаются. Спасатели вывезли уже 500 тонн строительных конструкций и убрали 36 уничтоженных автомобилей.

К поиску людей привлекли четыре кинологических расчета. При этом психологи ГСЧС предоставили помощь почти сотне пострадавших.

"Полицейские получили от граждан около 2 000 сообщений, в том числе о поврежденном имуществе - на месте происшествия следователи продолжают принимать заявления от граждан", - добавили в МВД.

При этом на месте в мобильных центрах миграционной службы жители, которые остались без документов, оформили 4 ID-карты и одно удостоверение водителя.

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами.

В результате атаки россиян в Святошинском районе был разрушен подъезд жилого дома. При этом в Соломенском районе в нескольких домах были повреждены квартиры.

Согласно последним данными известно, что пострадали по меньшей мере 135 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Все о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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