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СБУ начала расследовать обстрел оккупантами гражданской колонны в Запорожье

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 16:18
СБУ начала расследовать обстрел оккупантами гражданской колонны в Запорожье Фото: СБУ начала расследовать обстрел оккупантами гражданской колонны в Запорожье (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по факту обстрела захватчиками гуманитарной колонны на окраине Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дело расследуют по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

СБУ отмечает, что масштабный обстрел гумколоны в очередной раз свидетельствует о том, что РФ целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.

По данным следствия, 30 сентября около 7:30 утра россияне расстреляли мирных граждан, ожидавших в гуманитарной колонне выезда из областного центра. Люди ехали к своим родным на оккупированную территорию - везли гумдопомощь или стремились вывезти их на подконтрольную часть Украины.

В настоящее время известно о по меньшей мере 25 погибших и более 60 раненых.

"Сколько бы Россия ни проявляла свой звериный оскал, ей обязательно придется отвечать за совершенное. Поэтому мы не только бьем врага на поле боя, но и тщательно документируем данные о преступлениях оккупантов, собираем показания, анализируем негласную информацию - весь массив доказательств станет предметом рассмотрения в международных судах после победы Украины. Мы не простим врагу ни одного погибшего человека. Срока давности у таких преступлений нет!" - сказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Как сообщалось ранее, сегодня утром россияне нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

В результате атаки погибли 25 человек , еще 66 получили ранения.

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