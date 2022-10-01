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Били новыми ракетами C-300: в МВД рассказали детали удара РФ по колонне в Запорожье

Новина українською →
Запорожье, Суббота 01 октября 2022 02:04
Били новыми ракетами C-300: в МВД рассказали детали удара РФ по колонне в Запорожье Фото: оккупанты ударили ракетами C-300 по колонне (t.me/UA_National_Police)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреляли гражданскую колонну в Запорожье новыми ракетами С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

Он отметил, что ракеты взрываются при контакте с землей.

"Эти ракеты были переделаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы как можно больше людей погибло. Мы видели следы от трех ракет, попавших в самый центр пребывания гражданского автотранспорта", - рассказал министр.

Напомним, в пятницу утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье возросло.

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