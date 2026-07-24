На Киевщине попали в частный спорткомплекс, а не полигон ВСУ, - Игнат

Российская баллистика попала в частный спорткомплекс в Киевской области, а не полигон ВСУ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE и сообщение врио главы Киевской областной госадминистрации Руслана Олейника.

"Это не полигон, это спортивный комплекс, он частный и к военным отношениям нет", - подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что теперь правоохранители должны дать оценку действиям организаторов мероприятия.

Олейник рассказал, что работы по ликвидации последствий баллистического удара по Киевщине продолжаются - на месте обстрела работают все оперативные службы.

"В результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. Информация о количестве погибших и раненых уточняется", - говорится в его заявлении.

Он добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало

Напомним, сегодня днем российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киевской области. Наибольшие разрушения произошли в Бучанском районе.

В результате атаки есть погибшие и раненые. По предварительным данным, жертвами обстрела стали 10 человек, еще около сотни получили травмы разной степени тяжести.