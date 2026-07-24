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На Киевщине попали в частный спорткомплекс, а не полигон ВСУ, - Игнат

16:48 24.07.2026 Пт
2 мин
Комплекс не имеет отношения к военным
aimg Валерий Ульяненко
На Киевщине попали в частный спорткомплекс, а не полигон ВСУ, - Игнат Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
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Российская баллистика попала в частный спорткомплекс в Киевской области, а не полигон ВСУ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE и сообщение врио главы Киевской областной госадминистрации Руслана Олейника.

"Это не полигон, это спортивный комплекс, он частный и к военным отношениям нет", - подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что теперь правоохранители должны дать оценку действиям организаторов мероприятия.

Олейник рассказал, что работы по ликвидации последствий баллистического удара по Киевщине продолжаются - на месте обстрела работают все оперативные службы.

"В результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. Информация о количестве погибших и раненых уточняется", - говорится в его заявлении.

Он добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало

Напомним, сегодня днем российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киевской области. Наибольшие разрушения произошли в Бучанском районе.

В результате атаки есть погибшие и раненые. По предварительным данным, жертвами обстрела стали 10 человек, еще около сотни получили травмы разной степени тяжести.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что правоохранители открыли два уголовных производства.

Одно касается военных преступлений по ст. 438 УКУ, другое - по ч. 3 ст. 367 УКУ о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло привести к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Все что известно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

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