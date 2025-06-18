Удар по Киеву: из-под завалов достали еще пять тел погибших

Спасатели в ходе поисковой операции деблокировали из-под завалов в Киеве еще пять тел погибших в результате удара, нанесенного Россией 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, поисковые работы на месте российского удара в Соломенском районе продолжались непрерывно всю ночь. "По состоянию на 07:00, из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома извлечены тела еще 5 погибших. Всего по указанному адресу извлечены тела 16 человек", - сообщили спасатели. Поисковые работы продолжаются. По последним данным, всего в украинской столицы в результате удара погиб 21 человек, ранения получили 134. Фото: поисковая операция на месте удара в Соломенском районе Киева (https://t.me/dsns_telegram)