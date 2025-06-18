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Удар по Киеву: из-под завалов достали еще пять тел погибших

Киев, Среда 18 июня 2025 07:38
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Удар по Киеву: из-под завалов достали еще пять тел погибших Фото: поисковые работы в Соломенском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спасатели в ходе поисковой операции деблокировали из-под завалов в Киеве еще пять тел погибших в результате удара, нанесенного Россией 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, поисковые работы на месте российского удара в Соломенском районе продолжались непрерывно всю ночь.

"По состоянию на 07:00, из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома извлечены тела еще 5 погибших. Всего по указанному адресу извлечены тела 16 человек", - сообщили спасатели.

Поисковые работы продолжаются. По последним данным, всего в украинской столицы в результате удара погиб 21 человек, ранения получили 134.

Фото: поисковая операция на месте удара в Соломенском районе Киева (https://t.me/dsns_telegram)

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, Россия массированно атаковала Украину, выпустив около 500 ударных дронов и десятки ракет.

В Киеве больше всего пострадал Соломенский район. Ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив подъезд. Также под удар попали Дарницкий, Подольский, Шевченковский и Святошинский районы.

Миссия ООН объявила, что эта атака может стать самой смертоносной для Киева за последний год.

Больше подробностей о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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