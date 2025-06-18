Удар по Києву: з-під завалів дістали ще п'ять тіл загиблих

Рятувальники під час пошукової операції деблокували з-під завалів у Києві ще п'ять тіл загиблих унаслідок удару, завданого Росією 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: пошукова операція на місці удару в Солом'янському районі Києва (https://t.me/dsns_telegram)

Пошукові роботи тривають. За останніми даними, загалом в українській столиці внаслідок удару загинула 21 людина, поранення дістали 134.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Загалом за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб", - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, пошукові роботи на місці російського удару в Солом'янському районі тривали безперервно всю ніч.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну, випустивши близько 500 ударних дронів і десятки ракет.

У Києві найбільше постраждав Солом'янський район. Ракета Х-101 влучила в дев'ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши під'їзд. Також під удар потрапили Дарницький, Подільський, Шевченківський і Святошинський райони.

Місія ООН оголосила, що ця атака може стати найбільш смертоносною для Києва за останній рік.

Більше подробиць про наслідки російської атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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