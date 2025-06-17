ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН

Вторник 17 июня 2025 18:45
UA EN RU
Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН Фото: последствия удара РФ по Киеву 17 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Ракетно-дронный удар России по Киеву в ночь на 17 июня, вероятно, был самой смертоносной атакой на столицу за почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере 14 человек (по последним данным МВД, 10 погибших). Еще 114 человек получили ранения.

В миссии ООН подчеркнули, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в последние недели усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорится в сообщении.

В ООН напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев понес 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.

Власти Украины заявили, что в течение первых 17 дней июня по Украине было направлено не менее 3 340 беспилотников дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы и беспилотники-приманки) и 135 ракет.

"Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - подчеркнули в миссии ООН.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Сначала сообщалось о 14 погибших в Киеве. Позже количество жертв возросло до 15 человек. А по последним данным, оказалось, что в результате удара по столице погибли 10 человек.

Подробнее о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ООН Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде