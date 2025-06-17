Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН

Ракетно-дронный удар России по Киеву в ночь на 17 июня, вероятно, был самой смертоносной атакой на столицу за почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере 14 человек (по последним данным МВД, 10 погибших). Еще 114 человек получили ранения.

В миссии ООН подчеркнули, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в последние недели усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорится в сообщении.

В ООН напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев понес 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.

Власти Украины заявили, что в течение первых 17 дней июня по Украине было направлено не менее 3 340 беспилотников дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы и беспилотники-приманки) и 135 ракет.

"Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - подчеркнули в миссии ООН.