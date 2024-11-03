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В Киеве раздался взрыв

Воскресенье 03 ноября 2024 00:49
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В Киеве раздался взрыв Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении Суспильного.

Перед этим в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронами со стороны России.

Напомним, вчера, 2 ноября, Россия атаковала Украину "Шахедами" почти в течение всего дня. В Киеве работала ПВО.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КМВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

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