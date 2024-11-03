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Силы ПВО работали по вражеским БПЛА в Киевской области

Воскресенье 03 ноября 2024 05:51
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Силы ПВО работали по вражеским БПЛА в Киевской области Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 3 ноября во время воздушной тревоги силы и средства ПВО работали по вражеским ударным беспилотникам в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Атака вражеских БПЛА продолжается. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Работала ПВО. В двух районах – Голосеевском и Деснянском – зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары. Позже в столице повторно объявили воздушную тревогу.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КГВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

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