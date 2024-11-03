В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов
В ночь на 3 ноября в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стали вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:10.
За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Киев с северо-восточного направления летят БпЛА.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - подтвердили информацию в КГВА в 03:11.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначено окуповану Луганську область та Крим.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:13 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также темно-красным цветом много месяцев обозначена оккупированная Луганская область и Крым.
Напомним, что около двух часов назад Киев тоже атаковали российские дроны, из-за чего была тревога.
По данным КГВА, в двух районах столицы, а именно в Голосеевском и Деснянском, было зафиксировано падение обломков БпЛА, в результате чего возникли пожары.
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