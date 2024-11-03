Атака РФ на Киев: в двух районах зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары

Российская Федерация в ночь на 3 ноября раз атакует Киев дронами. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - написал в 01:46 начальник КГВА Сергей Попко.

Позже, в 01:58, он добавил, что обломки на открытой местности упали также и в Деснянском районе города. Там тоже возник пожар.

"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативной сводки обновляются", - написал он.

Обновлено в 02:17

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:10 карта воздушных тревог выглядит так.