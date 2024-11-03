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Атака РФ на Киев: в двух районах зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары

Воскресенье 03 ноября 2024 02:11
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Атака РФ на Киев: в двух районах зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары Фото: спасатели (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация в ночь на 3 ноября раз атакует Киев дронами. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - написал в 01:46 начальник КГВА Сергей Попко.

Позже, в 01:58, он добавил, что обломки на открытой местности упали также и в Деснянском районе города. Там тоже возник пожар.

"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативной сводки обновляются", - написал он.

Обновлено в 02:17

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:10 карта воздушных тревог выглядит так.

Атака РФ на Киев: в двух районах зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары

Напомним, что прошлой ночью Россия тоже пыталась атаковать Киев дронами. Сили ПВО уничтожили все беспилотники россиян, которые угрожали столице. Прямых попаданий не было.

В КГВА сообщили, что обломки российских БпЛА упали в шести районах города, а именно, в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Днепровском и Святошинском.

В последнем горели верхние этажи высокоэтажного дома. В Шевченковском возник пожар в офисном здании.

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