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В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами"

Киев, Четверг 21 марта 2024 05:05
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В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами" Фото: РФ атакует Киев "Кинжалами", слышны взрывы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

В Киеве утром 21 марта местные жители слышали минимум 2 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

По сообщениям Администрации города, в столице работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко.

Мэр города Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО.

"Взрывы в городе. Работает ПВО", - написал мэр.

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Киев
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В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами"
В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами"
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