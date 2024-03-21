В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами"

В Киеве утром 21 марта местные жители слышали минимум 2 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

По сообщениям Администрации города, в столице работает ПВО. "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко. Мэр города Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО. "Взрывы в городе. Работает ПВО", - написал мэр.