Обстрел Киева: количество пострадавших возросло, есть госпитализированные

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram .

"До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы", - написал Кличко.

Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы, четверо – в Святошинском, сообщил мэр.

Обновлено в 07:37: В КМВА сообщили, что на эту минуту есть двое пострадавших: девочка 11 лет и мужчина 38 лет. Без погибших.

По словам спикера КМВА Михаила Шаманова в эфире телемарафона, девочка получила ранение средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.