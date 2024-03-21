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Обстрел Киева: количество пострадавших возросло, есть госпитализированные

Четверг 21 марта 2024 06:44
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Обстрел Киева: количество пострадавших возросло, есть госпитализированные Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы", - написал Кличко.

Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы, четверо – в Святошинском, сообщил мэр.

Обновлено в 07:37: В КМВА сообщили, что на эту минуту есть двое пострадавших: девочка 11 лет и мужчина 38 лет. Без погибших.

По словам спикера КМВА Михаила Шаманова в эфире телемарафона, девочка получила ранение средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.

Утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами. Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Подробнее о последствиях читайте в материале РБК-Украина.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.

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