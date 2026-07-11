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Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила КАБами по Сумам, четверо погибли среди них ребенок

15:25 11.07.2026 Сб
1 мин
Пострадавших доставляют в больницы
aimg Валерия Абабина
Россия ударила КАБами по Сумам, четверо погибли среди них ребенок Фото: Последствия вражеской атаки на Сумы (t.me/hryhorov_oleg)
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Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города Сум Артема Кобзаря в Telegram.

По словам Кбзаря, в настоящее время подтверждена гибель четырех человек в результате российского удара, среди них ребенок.

Еще семеро пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Россия ударила КАБами по Сумам, четверо погибли среди них ребенокФото: Последствия вражеской атаки на Сумы (t.me/hryhorov_oleg)

Спасательная операция на месте попадания продолжается, информация о последствиях уточняется.

Глава ОВА также предупредил, что угроза вражеских атак на город сохраняется.

"Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попадания из-за риска повторных ударов", - отметил Григоров.

Напомним, еще 3 июля россияне нанесли массированный удар по Сумам большим количеством дронов и управляемых авиабомб.

Тогда атака пришлась на одну из центральных улиц города, под удар попала многоэтажка, магазин и дорога.

Погибли три человека, ранения получили 27, среди пострадавших был 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.

После трагедии глава МИД Андрей Сибига призвал мир ответить на удар по Сумам ужесточением санкций и передачей Украине дополнительных систем ПВО и перехватчиков.

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