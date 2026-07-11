Россия ударила КАБами по Сумам, четверо погибли среди них ребенок

Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города Сум Артема Кобзаря в Telegram.

По словам Кбзаря, в настоящее время подтверждена гибель четырех человек в результате российского удара, среди них ребенок.

Еще семеро пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Фото: Последствия вражеской атаки на Сумы (t.me/hryhorov_oleg)

Спасательная операция на месте попадания продолжается, информация о последствиях уточняется.

Глава ОВА также предупредил, что угроза вражеских атак на город сохраняется.

"Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попадания из-за риска повторных ударов", - отметил Григоров.