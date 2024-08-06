Удар "Искандером" по центру Харькова: количество пострадавших выросло (фото, видео)

Сегодня оккупанты нанесли очередной удар по Харькову. Из-за попадания ракеты типа "Искандер" по Шевченковскому району уже известно о восьми пострадавших, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.

Также на месте работают представители полиции, которые, в частности, документируют последствия попадания российской ракеты.

"Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура. На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление окупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечает Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие - амбулаторно.

Россия обстреливает Харьков

Как сообщалось ранее, около 10 часов россияне нанесли удар по центральному району Харькова.

Как рассказал мэр города Игорь Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.

Ранее сообщалось, что после полуночи 6 августа в Харькове прозвучала серия взрывов из-за российских обстрелов. Мэр говорил, что в городе мог быть прилет.

Стоит отметить, что город и область систематически страдают из-за российских обстрелов разными типами вооружения.

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