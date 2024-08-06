Удар "Искандером" по центру Харькова: количество пострадавших выросло (фото, видео)
Сегодня оккупанты нанесли очередной удар по Харькову. Из-за попадания ракеты типа "Искандер" по Шевченковскому району уже известно о восьми пострадавших, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области.
Как отмечает Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие - амбулаторно.
"Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура. На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление окупантов", - говорится в сообщении.
Также на месте работают представители полиции, которые, в частности, документируют последствия попадания российской ракеты.
Обновлено 14:00. Число пострадавших возросло до 8.
Правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.
Россия обстреливает Харьков
Как сообщалось ранее, около 10 часов россияне нанесли удар по центральному району Харькова.
Как рассказал мэр города Игорь Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.
Ранее сообщалось, что после полуночи 6 августа в Харькове прозвучала серия взрывов из-за российских обстрелов. Мэр говорил, что в городе мог быть прилет.
Стоит отметить, что город и область систематически страдают из-за российских обстрелов разными типами вооружения.
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