Россияне обстреляли центр Харькова, попали по плотной жилой застройке
Россияне нанесли удар по центральному району Харькова. Существует угроза продолжения обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Как рассказал Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.
Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется.
"Будьте осторожны - обстрел может продолжаться", - добавил городской голова.
По словам главы Харьковском областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, экстренные уже службы выехали на место попадания.
Стоит добавить, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 9:40 предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже также заявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 10:03 (alerts.in.ua)
Пострадало здание поликлиники
В результате обстрела, как рассказал Терехов, пострадало здание поликлиники. Информация о раненых и разрушениях и в дальнейшем уточняется.
Под завалами могут быть люди
По словам Синегубова, в результате удара была повреждена гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас обратились два человека с острой реакцией на стресс.
"Под завалами могут находиться люди", - добавил он.
Обстрел Украины в ночь на 6 августа
В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину:
- 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23;
- 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59;
- 16-ю ударными БпЛА типа Shahed.
К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 19 воздушных целей, а именно:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 15 ударных БпЛА.
Воздушные цели были сбиты в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
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