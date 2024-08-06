Россияне обстреляли центр Харькова, попали по плотной жилой застройке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как рассказал Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.

Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется.

"Будьте осторожны - обстрел может продолжаться", - добавил городской голова.

По словам главы Харьковском областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, экстренные уже службы выехали на место попадания.

Стоит добавить, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 9:40 предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже также заявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 10:03 (alerts.in.ua)

Пострадало здание поликлиники

В результате обстрела, как рассказал Терехов, пострадало здание поликлиники. Информация о раненых и разрушениях и в дальнейшем уточняется.

Под завалами могут быть люди

По словам Синегубова, в результате удара была повреждена гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас обратились два человека с острой реакцией на стресс.

"Под завалами могут находиться люди", - добавил он.

Обстрел Украины в ночь на 6 августа

В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину:

4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23;

2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59;

16-ю ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 19 воздушных целей, а именно:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

15 ударных БпЛА.

Воздушные цели были сбиты в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.