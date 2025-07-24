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В Одессе во время атаки дронов прогремели взрывы

Одесса, Четверг 24 июля 2025 01:32
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В Одессе во время атаки дронов прогремели взрывы Иллюстративное фото: военные сбивают дроны (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы во время очередной атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы!" - написал Труханов, подтвердив информацию о вражеской воздушной угрозе.

Незадолго до этого руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района немедленно пройти в укрытие: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"

Информация о возможных попаданиях или пострадавших пока уточняется.

Воздушная тревога в городе продолжается. Власти просят граждан оставаться в безопасных местах до официального сообщения об отбое тревоги.

В ночь на 22 июля Труханов сообщал, что в одном из районов выбиты окна в многоэтажке, на парковке сгорели авто, а также горит админздание. К слову, в сводке ГСЧС об админздании упоминания нет.

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