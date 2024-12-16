Удар по Грозному. ГУР модифицирует "бэушные" A-22 в дальнобойные дроны, - Forbes

По данным американского делового журнала, удар по базе спецвойск в Грозном в воскресенье утром стал крайним в серии атак с применением Aeroprakt A-22, которые Главное управление разведки Министерства обороны Украины с начала этого года "модифицировало в односторонние ударные беспилотники".

С дальностью до 1300 км с дополнительным баком топлива в дополнение к системам дистанционного наведения и взрывных нагрузок, самолеты-дроны А-22 стоимостью 90 тысяч долларов уже поразили, среди прочего, фабрику беспилотников, ракетный исследовательский центр и военно-морскую базу с кораблями, пишет Forbes.

Кадры, снятые очевидцами в Грозном во время рейда 15 декабря, показали "некоторые новые подробности о самодельном ударном беспилотнике", говорится в публикации.

Сегодня утром беспилотник-камикадзе, сделанный на базе Aeroprakt A-22 Foxbat, нацелился на базу ОМОНа в Грозном, Россия (столица Кадырова). pic.twitter.com/eUonfXqajE - Специальный Херсонский кот (@bayraktar_1love) 15 декабря 2024 года

Во-первых, беспилотник, который ударил по базе спецвойск, имел непрозрачные заглушки, которые закрывали обычно прозрачное стекло вокруг кабины A-22 (может вместить двух человек в своей пилотируемой конфигурации).

Также возможно, дрон ранее имел регистрационный номер на хвосте (на кадрах удара 15 декабря, вероятно, изображено пятно краски над номером).

"Это может означать, что разведывательное управление ищет подержанные А-22 для своей программы беспилотников, а не берет все планеры непосредственно с киевского завода "Аэропракт"", - пишет Forbes.

Попадание в цель вызвало огненный взрыв, при этом не было волны обломков, которой можно было бы ожидать от специально изготовленного боеприпаса для дальнобойных ударов, таких как в британской крылатой ракете Storm Shadow.

Для сравнения, у Storm Shadow есть тандемная боеголовка - одна для открытия щели в цели, вторая для взрыва внутри. При этом A-22, судя по всему, имеет более простую унитарную боеголовку.

Кроме того, Storm Shadow или аналогичная ракета летит со скоростью около 965 км в час, что придает ей большей проникающей силы. Напротив, А-22, который жертвует скоростью ради дальности, имеет максимальную скорость около 200 км в час.

Отсутствие пробивной силы может не иметь значения, если цель - не является прочной, бронированной или расположенной под землей.

Дроновый удар по Грозному 15 декабря

Напомним, в воскресенье утром в столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Местные жители рассказывали, что в городе упали "около 2 дронов". Сообщалось, что один БПЛА снова ударил по зданию второго полка чеченского спецназа, а другой - по базе ОМОНа.

На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что летательный объект был похож на небольшой самолет.

К слову, перед этим в чеченской столице также произошел похожий инцидент с атакой БПЛА. Так, в ночь на 12 декабря ударные дроны атаковали здание второго полка МВД в Грозном.

Кроме того, 4 декабря беспилотники атаковали полк спецназа Кадырова. Тогда в результате прилетов были раненые.

Украинские самолеты-дроны

Также напомним, еще в апреле западные СМИ писали, что Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия. Речь идет о планере - адаптации беспилотника Nynja, который можно приобрести в киевской компании "Аэросор".

Nynja похож по форме, размеру и характеристикам на другой украинский спортивный беспилотный самолет, который является адаптацией местного самолета "Аэропракт А-22". Один из них 2 апреля протаранил промышленный кампус Особой экономической зоны "Алабуга" и повредил завод, где производили беспилотники "Шахед" для росармии.