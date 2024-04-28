Украина изготовила новый ударный дрон большой дальности, - Forbes

Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Издание опубликовало фото российского пропагандиста Кирилла Федорова, на котором в российском поле изображен разбитый самодельный беспилотный летательный аппарат. Планер является адаптацией беспилотника Nynja, который можно приобрести в киевской компании "Аэросор" или в виде набора, который покупатель собирает дома.

Дрон может преодолевать 400 миль на крейсерской скорости около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сотен килограммов.

Фото: Kirill Fedorov via Forbes (forbes.com)

Nynja похож по форме, размеру и характеристикам на другой украинский спортивный беспилотный самолет, который является адаптацией местного самолета "Аэропракт А-22". Один из них 2 апреля протаранил промышленный кампус Особой экономической зоны "Алабуга" и повредил завод, где производили беспилотники Shahed для армии РФ.

На дрон Nynja прикрепили башню для электрооптического датчика, то есть видеокамеру, помогающую удаленному оператору, подключенному к дрону через спутник, навести его на цель в последние секунды полета.

Автономная навигация во время потенциально шестичасовой миссии, вероятно, осуществляется с помощью GPS.

Также к Nynja была прикреплена 220-фунтовая бомба FAB-100 на жесткой точке в нижней части корпуса. Размещение взрывного груза под днищем, а не внутри кабины, как у A-22, может означать, что беспилотник мог сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это позволяет использовать его многократно.

Издание предполагает, что стоимость беспилотника Nynja составляет всего несколько сотен тысяч долларов - примерно столько стоят дополнительные датчики, средства связи, автопилот и взрывной груз. Это гораздо дешевле многомиллионной крылатой ракеты.

"Сейчас тяжело утверждать, сколько беспилотников Nynja есть на вооружении Украины. Различные фирмы, владеющие базовым дизайном, заключили контракты с украинским производителем на производство не менее 1600 экземпляров с 1991 года. Это очень много планеров", - отмечает Frobes.

Издание предполагает, что сегодня Киев скупает каждый планер Nynja, который может изготовить местная промышленность, чтобы превратить их во взрывоопасные беспилотники.