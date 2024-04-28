Украина изготовила новый ударный дрон большой дальности, - Forbes
Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Издание опубликовало фото российского пропагандиста Кирилла Федорова, на котором в российском поле изображен разбитый самодельный беспилотный летательный аппарат. Планер является адаптацией беспилотника Nynja, который можно приобрести в киевской компании "Аэросор" или в виде набора, который покупатель собирает дома.
Дрон может преодолевать 400 миль на крейсерской скорости около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сотен килограммов.
Фото: Kirill Fedorov via Forbes (forbes.com)
Nynja похож по форме, размеру и характеристикам на другой украинский спортивный беспилотный самолет, который является адаптацией местного самолета "Аэропракт А-22". Один из них 2 апреля протаранил промышленный кампус Особой экономической зоны "Алабуга" и повредил завод, где производили беспилотники Shahed для армии РФ.
На дрон Nynja прикрепили башню для электрооптического датчика, то есть видеокамеру, помогающую удаленному оператору, подключенному к дрону через спутник, навести его на цель в последние секунды полета.
Автономная навигация во время потенциально шестичасовой миссии, вероятно, осуществляется с помощью GPS.
Также к Nynja была прикреплена 220-фунтовая бомба FAB-100 на жесткой точке в нижней части корпуса. Размещение взрывного груза под днищем, а не внутри кабины, как у A-22, может означать, что беспилотник мог сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это позволяет использовать его многократно.
Издание предполагает, что стоимость беспилотника Nynja составляет всего несколько сотен тысяч долларов - примерно столько стоят дополнительные датчики, средства связи, автопилот и взрывной груз. Это гораздо дешевле многомиллионной крылатой ракеты.
"Сейчас тяжело утверждать, сколько беспилотников Nynja есть на вооружении Украины. Различные фирмы, владеющие базовым дизайном, заключили контракты с украинским производителем на производство не менее 1600 экземпляров с 1991 года. Это очень много планеров", - отмечает Frobes.
Издание предполагает, что сегодня Киев скупает каждый планер Nynja, который может изготовить местная промышленность, чтобы превратить их во взрывоопасные беспилотники.
Воздушные атаки на НПЗ в РФ
В ночь на 27 апреля в нескольких областях России была зафиксирована масштабная атака ударных беспилотников.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь в Краснодарском крае РФ и временно оккупированном Крыму было сбито 66 дронов.
Впоследствии стало известно, что дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевск", а также Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы.
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