В Грозном прогремел взрыв, сообщают об атаке на полк спецназа Кадырова
4 декабря в Грозном прогремел взрыв. Дроны, вероятно, атаковали полк спецназа, занимающийся охраной главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Так, очевидцы сообщают о звуке взрыва в Грозном, по предварительным данным, это могла быть атака беспилотника.
"Взрыв произошел около 5:00. При этом в местном аэропорту ночью был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву", - говорится в сообщении.
По словам источников Telegram-канала, дроны, вероятно, атаковали один из объектов полка спецназа имени Ахмата Кадырова, который, в частности, охраняет главу Чечни Рамзана Кадырова.
Telegram-канал также выложил видео взрыва в Грозном, снятое с камер наблюдения.
Что известно про этот полк
141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (войсковая часть № 4156, полк "Север", кадыровцы) - полк в составе Отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Войск национальной гвардии РФ, дислоцирующийся в городе Грозный.
Полк был образован из 248-го специального моторизованного батальона "Север", сформированного 29 мая 2006 года. Полк также выполняет функции личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова.
С 2022 года полк принимает участие во вторжении РФ в Украину. В частности, по данным из открытых источников, кадыровцы убивали украинцев в Буче.
Не первая атака дрона на Чечню
Отметим, что эта атака дронов на Чечню, не первая. Достаточно вспомнить, что 29 октября в Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова. Уже 30 октября фото со спутника подтвердило атаку, на кадрах был виден дым.
Отметим, что в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко отмечал, что атака дрона на университет спецназа является знаковым событием для главы Чечни Рамзана Кадырова.
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