В Грозном прогремел взрыв, сообщают об атаке на полк спецназа Кадырова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Так, очевидцы сообщают о звуке взрыва в Грозном, по предварительным данным, это могла быть атака беспилотника.

"Взрыв произошел около 5:00. При этом в местном аэропорту ночью был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву", - говорится в сообщении.

По словам источников Telegram-канала, дроны, вероятно, атаковали один из объектов полка спецназа имени Ахмата Кадырова, который, в частности, охраняет главу Чечни Рамзана Кадырова.

Telegram-канал также выложил видео взрыва в Грозном, снятое с камер наблюдения.

Что известно про этот полк

141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (войсковая часть № 4156, полк "Север", кадыровцы) - полк в составе Отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Войск национальной гвардии РФ, дислоцирующийся в городе Грозный.

Полк был образован из 248-го специального моторизованного батальона "Север", сформированного 29 мая 2006 года. Полк также выполняет функции личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова.

С 2022 года полк принимает участие во вторжении РФ в Украину. В частности, по данным из открытых источников, кадыровцы убивали украинцев в Буче.