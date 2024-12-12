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В Курске и Грозном рассказывают о взрывах: что известно

Четверг 12 декабря 2024 00:58
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В Курске и Грозном рассказывают о взрывах: что известно Ылюстративное фото: в Курске и Грозном раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курске и Грозном (РФ) в ночь на 12 декабря прозвучала серия взрывов. В столице Чечни могло быть атаковано беспилотниками здание полка Министерства внутренних дел этого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Astra, местные паблики и росмедиа.

О взрывах в районе города Курск в сети стали писать после полуночи.

Также в интернете были обнародованы кадры, снятые камерами наблюдения, на которых можно услышать звуки взрывов и вспышки.

В местных пабликах писали якобы о сигнале о ракетной опасности в Курске. Также отмечается, что взрывы будто бы были достаточно сильными.

Но местные власти пока не делали заявлений о ситуации в городе.

Кроме того, появились публикации в сети о взрывах в столице Чечне примерно в это же время.

По неподтвержденным данным, в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни в этом городе.

Кроме того, в сети показали кадры "прилета" в Грозном, якобы именно по этому объекту.

Также российские Telegram-каналы пишут, что на место взрыва съехались спецслужбы.

Обновлено: в Грозном есть раненые силовики

Позже в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД были раненые среди силовиков.

Telegram-канал Niysoo пишет, что по меньшей мере пять карет скорой помощи отвезли раненых в ближайшую больницу.

Не первая атака дронов на Чечню

Напомним, что это не первая атака с применением беспилотников на Чечню. Так, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер".

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Речь идет о 141-м специальном моторизированном полке (военная часть №4156, известном как полк "Север" или кадыровке), который является подразделением Северо-Кавказского округа Национальной гвардии РФ (расположенный в Грозном). С 2022 года это подразделение участвует в российском вторжении в Украину.

А перед тем, в конце октября, в Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова.

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