Удар по Грозному. ГУР модифікує вживані A-22 у далекобійні дрони, - Forbes

За даними американського ділового журналу, удар по базі спецвійськ у Грозному у неділю вранці став крайнім у серії атак із застосуванням Aeroprakt A-22, які Головне управління розвідки Міністерства оборони України з початку цього року "модифікувало в односторонні ударні безпілотники".

З дальністю до 1300 км із додатковим баком пального на додаток до систем дистанційного наведення та вибухових навантажень, літако-дрони А-22 вартістю 90 тисяч доларів вже вразили, серед іншого, фабрику безпілотників, ракетний дослідницький центр і військово-морську базу з кораблями, пише Forbes.

Кадри, зняті очевидцями у Грозному під час рейду 15 грудня, показали "деякі нові подробиці про саморобний ударний безпілотник", йдеться у публікації.

По-перше, безпілотник, який ударив по базу спецвійськ, мав непрозорі заглушки, які закривали зазвичай прозоре скло навколо кабіни A-22 (може вмістити двох людей у ​​своїй пілотованій конфігурації).

Також можливо, дрон раніше мав реєстраційний номер на хвості (на кадрах удару 15 грудня, вірогідно, зображено пляму фарби над номером).

"Це може означати, що розвідувальне управління шукає вживані А-22 для своєї програми безпілотників, а не бере всі планери безпосередньо з київського заводу "Аеропракт"", - пише Forbes.

Влучання у ціль спричинило вогняний вибух, при цьому не було хвилі уламків, якої можна було б очікувати від спеціально виготовленого боєприпасу для далекобійних ударів, таких як у британській крилатій ракеті Storm Shadow.

Для порівняння, у Storm Shadow є тандемна боєголовка - одна для відкриття щілини в цілі, друга для вибуху всередині. При цьому A-22, судячи з усього, має простішу унітарну боєголовку.

Крім того, Storm Shadow або аналогічна ракета летить зі швидкістю близько 965 км на годину, що надає їй більшої проникаючої сили. Навпаки, А-22, який жертвує швидкістю заради дальності, має максимальну швидкість близько 200 км на годину.

Відсутність пробивної сили може не мати значення, якщо ціль - не є міцною, броньованою або розташованою під землею.

Дроновий удар по Грозному 15 грудня

Нагадаємо, у неділю вранці у столиці Чечні Грозному пролунала серія вибухів. Місцеві жителі розповідали, що у місті упали "близько 2 дронів". Повідомлялося, що один БПЛА знову вдарив по будівлі другого полку чеченського спецназу, а інший - по базі ОМОНу.

На оприлюднених в мережі кадрах можна побачити, що літальний об'єкт був схожий на невеликий літак.

До слова, перед тим у чеченській столиці також відбувся схожий інцидент з атакою БПЛА. Так, у ніч проти 12 грудня ударні дрони атакували будівлю другого полку МВС у Грозному.

Крім того, 4 грудня безпілотники атакували полк спецназу Кадирова. Тоді внаслідок прильотів були поранені.

Українські літако-дрони

Також нагадаємо, ще у квітні західні ЗМІ писали, що Україна перетворила черговий спортивний літак на ударний безпілотник дальнього радіуса дії. Йдеться про планер - адаптацію безпілотника Nynja, який можна придбати у київській компанії "Аеросор".

Nynja схожий за формою, розміром і характеристиками на інший український спортивний безпілотний літак, що є адаптацією місцевого літака "Аеропракт А-22". Один із них 2 квітня протаранив промисловий кампус Особливої економічної зони "Алабуга" і пошкодив завод, де виробляли безпілотники "Шахед" для росармії.