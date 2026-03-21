США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент

Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает продажу почти 140 млн баррелей иранской нефти, которая уже находится на танкерах в море.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х .

"Сегодня Министерство финансов выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое дает возможность продажи иранской нефти, которая сейчас застряла в море", - сообщил Бессент.

Он пояснил, что такие действия позволят быстро доставить 140 млн баррелей нефти на мировые рынки. Таким образом это облегчит временное давление на нефтяные поставки, вызванное Ираном.

"По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость", - добавил министр.

Бассент отметил, что такое временное краткосрочное разрешение ограничивается исключительно нефтью, которая уже находится в транзите, и не позволяет новых закупок или производства.

Также он отметил, что Тегеран будет иметь трудности с получением любых доходов, а США и в дальнейшем "будут поддерживать максимальное давление на Иран и его способность иметь доступ к международной финансовой системе".

"Сейчас администрация Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок дополнительные 440 млн баррелей нефти, подрывая способность Ирана использовать свои нарушения в Ормузском проливе как рычаги влияния", - заявил глава американского Минфина.

В документе, обнародованном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, указано, что речь идет о разрешении в течение месяца продавать иранскую нефть, загруженную на танкеры до 20 марта.

Разрешение на операции по продаже, поставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов будет действовать в течение месяца - до 19 апреля.