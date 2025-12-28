Удар по элите ГРУ: Силы беспилотных систем уничтожили спецподразделение РФ в Бердянском

Украинские Силы беспилотных систем нанесли мощный удар по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

По его словам, в ночь на 26 декабря подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели спланированную разведывательно-ударную операцию в населенном пункте Бердянское Донецкой области.

По подтвержденной оперативной информации, в результате удара по командному пункту и местам дислокации оккупантов было ликвидировано и ранено более 120 российских военных из 14-й бригады специального назначения ГРУ РФ.

В частности, потери противника составляют по меньшей мере 51 военнослужащий убитыми, 74 - ранеными, еще часть считается пропавшими без вести.

Уничтоженное подразделение является спецчастью ГРУ из города Уссурийск, основной задачей которой является проведение разведывательных и специальных операций в интересах российского военного командования.