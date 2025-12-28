ua en ru
Удар по элите ГРУ: Силы беспилотных систем уничтожили спецподразделение РФ в Бердянском

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 12:45
UA EN RU
Удар по элите ГРУ: Силы беспилотных систем уничтожили спецподразделение РФ в Бердянском
Автор: Наталья Кава

Украинские Силы беспилотных систем нанесли мощный удар по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, видео спецоперации показал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

По его словам, в ночь на 26 декабря подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели спланированную разведывательно-ударную операцию в населенном пункте Бердянское Донецкой области.

По подтвержденной оперативной информации, в результате удара по командному пункту и местам дислокации оккупантов было ликвидировано и ранено более 120 российских военных из 14-й бригады специального назначения ГРУ РФ.

В частности, потери противника составляют по меньшей мере 51 военнослужащий убитыми, 74 - ранеными, еще часть считается пропавшими без вести.

Уничтоженное подразделение является спецчастью ГРУ из города Уссурийск, основной задачей которой является проведение разведывательных и специальных операций в интересах российского военного командования.

Какие объекты атаковали "Птицы Мадьяра"

Как сообщало РБК-Украина, 13 ноября стало известно об уничтожении в Крыму базы российских ударных беспилотников "Орион" силами подразделения "Птицы Мадьяра".

Еще раньше, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады этого подразделения сбили один из дронов "Орион" в воздухе. По словам Роберта "Мадьяра" Бровди, поражение хранилища на полуострове стало логическим продолжением той операции.

В начале ноября "Мадьяр" также предупреждал о возможных блэкаутах в России, намекая на подготовку соответствующих ударов Силами обороны. Он советовал россиянам запасаться спичками, свечами и фонариками.

Уже в ночь на 2 ноября подразделения Сил беспилотных систем поразили пять электроподстанций в глубине территории РФ.

