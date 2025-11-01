Россия в блэкауте: "Мадьяр" анонсировал удары Сил обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"(Россияне - ред.), блэкаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь", - пишет "Мадьяр".

Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось "своими любимыми гирляндами на батарейках".

Также "Мадьяр" добавил, что российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.