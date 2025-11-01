Россия в блэкауте: "Мадьяр" анонсировал удары Сил обороны
Глава Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул, что Россию ожидают блэкауты. В частности, Силы обороны готовят соответствующие удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
"(Россияне - ред.), блэкаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь", - пишет "Мадьяр".
Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось "своими любимыми гирляндами на батарейках".
Также "Мадьяр" добавил, что российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.
Блэкауты в России
Напомним, вчера вечером, 31 октября, россияне пожаловались на отключение света в ряде населенных пунктов Московской области.
Как минимум, без света был подмосковный городок Жуковский. Местные власти отчитались, что причиной является якобы аварийная ситуация на электросетях.
Кроме того, в пабликах были видео, на которых фиксировались перебои со светом в российской Туле.
На днях мы также писали, что массовое отключение произошло на Сахалине. Сразу несколько населенных пунктов остались без света после того, как в районе одной из ТЭЦ была видна яркая вспышка. Кроме этого, россияне жаловались на отсутствие воды.