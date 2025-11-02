ua en ru
Силы беспилотных систем ВСУ ударили по пяти подстанциям в глубине России

Россия, Воскресенье 02 ноября 2025 10:58
Силы беспилотных систем ВСУ ударили по пяти подстанциям в глубине России Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем ВСУ ударили по пяти подстанциям в глубине России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на воскресенье, 2 ноября, поразили пять подстанций в глубине Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.

"Если в кВ (киловольт), то 500,500,500... В течение прошедшей ночи, птицами СБС подзевано 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна из них - совместными усилиями с ССО", - написал он.

Он добавил, что о результатах работы СБС по стратегическим объектам в РФ после доразведки обнародует Генеральный штаб ВСУ.

Стоит напомнить, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне по меньшей мере из нескольких регионов РФ.

Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Обстрелы РФ

Напомним, в ночь на 1 ноября россияне тоже жаловались на массированную атаку дронов. В Минобороны РФ отчитались, что якобы сбили 98 беспилотников в десяти регионах РФ, включая Москву. Больше всего - 45 - было "сбито" над Белгородской областью.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди анонсировал блэкауты в России. Он анонсировал, что Силы обороны готовят ответные удары.

