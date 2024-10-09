В Брянской области заявили об атаке беспилотников и работе ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Экстренные и оперативные службы работают на местах вероятного падения обломков БпЛА.

По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Работали силы ПВО.

Воздушные атаки на Россию

За последние месяцы различные области России постоянно атакуют ударные беспилотные летательные аппараты. Объектами атак становятся нефтетерминалы, нефтебазы и военная инфраструктура российской армии.

Этой ночью ударные дроны также атаковали Краснодарский край. В городе Ейск были слышны взрывы. Работала ПВО.

7 октября ВСУ атаковали нефтебазу во временно оккупированной Феодосии в Крыму. После ракетного удара на объекте вспыхнул пожар, который продолжается до сих пор.

Ранее дроны атаковали склады захватчиков в Краснодарском крае и Тверской области.

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