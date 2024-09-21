Взрывная ночь в России: что известно об атаке на склады с оружием окупантов (видео)

В России прошлая ночь была шумной и "взрывной". В Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов.

Что известно об атаке на склады в России - в материале РБК-Украина ниже.

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Этой ночью россияне в сети пожаловались сразу на две атаки. Сообщалось, что атакованы склады с боеприпасами в Краснодарском крае и Тверской области. Было опубликовано много видео с детонацией.

Министерство обороны РФ заявили, что якобы противовоздушная оборона за ночь "перехватила" и "уничтожила" 101 дрон над российскими регионами.

Россияне утверждают, что 53 беспилотника были якобы ликвидированы над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника - над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному - над территорией Смоленской, Курской областей и Крыма, 16 беспилотников - над акваторией Азовского моря.

Краснодарский край

Под утро в сети появились кадры взрывов и пожара в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что якобы Тихорецкий район был атакован, два беспилотника были "ликвидированы".

По его словам, из-за падения обломков возник пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, поэтому началась детонация. Губернатор заявил, что жителей поселка, где вспыхнул пожар, эвакуируют.

При этом российские власти не указывают название поселка, а также не называют, что было объектом атаки.

Впрочем, в сети сообщают, что был атакован склад с боеприпасами в поселке Каменный. Как сообщают росСМИ, там находятся две воинские части - в/ч 01704 и в/ч 57229-41. По словам местных жителей, атакована часть 57229-41. Ее неофициально ее называют "белые сараны".

Как пишет издание Defense Express, сегодня ночью была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов под Тихорецком, куда россияне свозили боеприпасы, предоставленные Северной Кореей.

Это небольшая база хранения боеприпасов площадью около тысячи квадратных километров. Там хранились не только снаряды, но и артиллерийские системы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на складе в Тихорецком районе РФ хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчам".

По состоянию на утро детонация после атаки продолжается. Районный центр Тихорецк расположен в 10 километрах от атакованного склада, там слышны взрывы и заметно черный дым.

Также OSINT-аналитики в сети опубликовали спутниковые снимки склада с боеприпасами в Краснодарском крае. На изображениях можно заметить, что боеприпасы хранились под открытым небом. Их, вероятно, готовили к отправке, поскольку рядом также были замечены грузовики.

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Тверская область

Приблизительно часом ранее перед сообщением о взрывах в Краснодарском крае в сети написали о взрывах в Тверской области. Звуки взрывов слышали в Торопце, где недавно был атакован склад с ракетами и боеприпасами, а также в соседних населенных пунктах.

Российские СМИ заявили, что этой ночью под удар попал 23-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в поселке Октябрьское Тверской области.

Стоит отметить, что 23 арсенал находятся всего в 16 км южнее ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Тверской области после атаки.

t.me/Crimeanwind