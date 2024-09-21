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Взрыв эквивалентен землетрясению. В Британии оценили последствия удара по складу в Торопце

Торопец, Суббота 21 сентября 2024 14:12
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Взрыв эквивалентен землетрясению. В Британии оценили последствия удара по складу в Торопце Фото: разведка Британии оценила последствия удара по складу в Торопце (скриншо видео)
Автор: Наталья Юрченко

Удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области повлек мощный взрыв. Он был эквивалентен небольшому землетрясению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Пораженный в ночь на 18 сентября стратегический склад боеприпасов в Торопце находится в 500 км от Украины. Это был один из самых больших складов в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

Как считает британская разведка, причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов.

В 2018 году состав был модернизирован после нескольких инцидентов с взрывами. Один из таких взрывов произошел в июне 2011 года в Пугачево (Удмуртия) и привел к повреждению 3000 домов и эвакуации 30 тысяч человек.

В Минобороны Британии объясняют, что ненадлежащее хранение боеприпасов повлекло за собой цепную реакцию каскадных детонаций в бункерной системе, что привело к огромным потерям снарядов.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", - говорится в сводке.

Разведка добавляет, что, несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети поставок, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в Курской области.

Что известно об атаке на 107 арсенал ГРАУ

Ночью 18 сентября в Тверской области РФ прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что был атакован состав 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).

Как сообщили источники РБК-Украина, это была операция украинских защитников, было задействовано более 100 дронов. На складе в Торопце хранились ракеты KN23 из КНДР, ракеты "Искандеров" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы, С-300, артиллерийские боеприпасы.

Детальнее о мощной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

Напомним, что сегодня в Тверской области и Краснодарском крае также были атакованы склады с боеприпасами. РБК-Украина рассказывает, что известно о взрывной ночи в России.

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