Удар по Днепру ракетой "Кедр" обсудят на спецзаседании ОБСЕ
Украина запросила проведение специального заседания ОБСЕ для обсуждения российского удара по Днепру ракетой "Кедр". Оно пройдет в среду, 27 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
"В среду, по настоятельной просьбе Украины, ОБСЕ обсудит эскалационное использование Россией баллистической ракеты средней дальности в ходе агрессии против Украины на специальном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности", - написал министр.
Он добавил, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Европе. И действия Москвы показывают, что она стремится расширить войну.
"Ее необходимо осудить и остановить. Мы будем использовать все международные платформы и механизмы для усиления глобального давления на агрессора", - отметил Сибига.
Удар по Днепру
Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты впервые атаковали Украину при помощи баллистической ракеты средней дальности. По словам российского диктатора Владимира Путина, его страна использовала новую ракету "Орешник".
В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а "Кедр" - название самой системы.
Пока что у Украины нет систем ПВО, которые могли бы сбить такие ракеты.
Более детально о новой ракете россиян - в материале РБК-Украина.
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