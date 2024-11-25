Удар по Днепру ракетой "Кедр" обсудят на спецзаседании ОБСЕ

Украина запросила проведение специального заседания ОБСЕ для обсуждения российского удара по Днепру ракетой "Кедр". Оно пройдет в среду, 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

"В среду, по настоятельной просьбе Украины, ОБСЕ обсудит эскалационное использование Россией баллистической ракеты средней дальности в ходе агрессии против Украины на специальном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности", - написал министр.

Он добавил, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Европе. И действия Москвы показывают, что она стремится расширить войну.

"Ее необходимо осудить и остановить. Мы будем использовать все международные платформы и механизмы для усиления глобального давления на агрессора", - отметил Сибига.