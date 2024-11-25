Удар по Дніпру ракетою "Кедр" обговорять на спецзасіданні ОБСЄ
Україна запросила проведення спеціального засідання ОБСЄ для обговорення російського удару по Дніпру ракетою "Кедр". Воно пройде у середу, 27 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі X.
"У середу, на настійне прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в ході агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки", - написав міністр.
Він додав, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Європі. І дії Москви показують, що вона прагне розширити війну.
"Її необхідно засудити та зупинити. Ми використовуватимемо всі міжнародні платформи та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - зазначив Сибіга.
Удар по Дніпру
Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти вперше атакували Україну за допомогою балістичної ракети середньої дальності. За словами російського диктатора Володимира Путіна, його країна використала нову ракету "Орєшнік".
Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що "Орєшнік" - це назва науково-дослідної роботи, а "Кедр" - назва самої системи.
Поки що Україна не має систем ППО, які могли б збити такі ракети.
Більш детально про нову ракету росіян - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.