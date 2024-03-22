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Удар по ДнепроГЭС: стало известно о жертве

Пятница 22 марта 2024 11:01
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Удар по ДнепроГЭС: стало известно о жертве Фото: попадание по ДнепроГЭС (t.me/Denys_Smygal)
Автор: Валерия Полищук

В результате российского удара по ДнепроГЭС в Запорожье погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокуратуры в Telegram.

"Сейчас известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 22 марта российские военные нанесли, предварительно, 20 ракетных ударов по территории Запорожья.

"Получили повреждения и разрушения объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства", - говорится в сообщении.

Массированная атака по Запорожью

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще десять получили ранения.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС было нанесено два прямых попадания - в ГЭС-1 и ГЭС-2.

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