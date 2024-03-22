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По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях

Пятница 22 марта 2024 10:16
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По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях Фото: По ДнепроГЭС было два прямых попадания (t.me/Denys_Smygal)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она повреждена серьезно.

Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"На сегодня есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", - заявил он.

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

"То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", - заявил Сирота.

Массированная атака по Запорожью

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

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