По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях
В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она повреждена серьезно.
Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"На сегодня есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", - заявил он.
По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.
"То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", - заявил Сирота.
Массированная атака по Запорожью
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще восемь получили ранения.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.