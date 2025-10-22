Удар по детсаду в Харькове: число пострадавших возросло, среди них 5-летняя девочка

Удар по детсаду в Харькове

Около 11 часов утра российские войска атаковали Холодногорский район Харькова тремя "Шахедами". Один из них попал в здание детсада, где находились 48 детей. Во время тревоги малышей успели спустить в укрытие, после чего спасатели эвакуировали их в безопасное место.

В результате удара загорелись детский сад, магазин, кафе, офисное здание и несколько автомобилей. Возникло три очага пожара, крупнейший - в помещении детсада площадью около 500 квадратных метров.

На месте работали около 60 спасателей, 13 единиц техники, а также полицейские, медики, коммунальные службы, психологи и пиротехники. Пожары уже потушены, продолжаются аварийно-спасательные работы.

По официальным данным, погиб один человек - коммунальщик, который убирал территорию во время атаки. При этом было известно о девяти пострадавших.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.