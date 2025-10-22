UA

Удар по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла, серед них 5-річна дівчинка

Фото: у Харкові дітей евакуювали з дитсадка після російського удару (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок сьогоднішнього російського удару по дитячому садочку в Харкові постраждали десятеро людей. Серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Кількість постраждалих унаслідок удару по дитячому садку зросла до десяти, серед них п'ятирічна дівчинка", - написав Терехов.

Детальніших деталей міський голова не розкрив.

Удар по дитсадку в Харкові

Близько 11-ї години ранку російські війська атакували Холодногірський район Харкова трьома "Шахедами". Один із них влучив у будівлю дитсадка, де перебували 48 дітей. Під час тривоги малюків встигли спустити в укриття, після чого рятувальники евакуювали їх у безпечне місце.

Унаслідок удару загорілися дитячий садок, магазин, кафе, офісна будівля та кілька автомобілів. Виникло три осередки пожежі, найбільший - у приміщенні дитсадка площею близько 500 квадратних метрів.

На місці працювали близько 60 рятувальників, 13 одиниць техніки, а також поліцейські, медики, комунальні служби, психологи та піротехніки. Пожежі вже загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи.

За офіційними даними, загинула одна людина - комунальник, який прибирав територію під час атаки. При цьому було відомо про дев'ять постраждалих.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

