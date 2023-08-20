Удар по Чернигову. Зеленский отметил работу медиков и ГСЧС в ликвидации последствий

Президент сообщил, что среди семи погибших в Чернигове от ракеты россиян - девочка по имени София, которой было шесть лет.

"Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных - 144, и среди них 15 детей. Ракета ударила по центру города. В праздник Преображения Господня - православный праздник", - сказал Зеленский.

Он отметил, что спасательную операцию в общей сложности проводили 140 человек: медики, "экстренка", военные, местные власти.

"Все помогали. Спасибо каждому и каждому, кто спасал жизнь детям, взрослым - всем", - говорится в ночном обращении Зеленского.

Глава государства особо отметил фельдшеров "экстренки" Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрей Вовка и Андрей Зеляка.

"Благодарен вам всем! И я уверен: наши воины ответят России на этот теракт. Ощутимый ответ. Слава всем, кто защищает наше государство и наших людей!

Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что разные лидеры, представители государств и международных организаций осудили чрезвычайно подлый российский удар Чернигову. Так, Зеленский поблагодарил всех в мире, кто выразил соболезнования Украине.

Ракетный удар по Чернигову

В субботу 19 августа в Чернигове во время воздушной тревоги 11:30 раздались мощные взрывы Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего применяя баллистическое вооружение, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. В результате российской атаки пострадали 144 человека, погибли 7 граждан, среди которых - ребенок.

Глава МВД Украины прибыв на место происшествия, сообщил, что правоохранители оцепили двор в центре Чернигова, где произошел "прилет" российской ракеты.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.