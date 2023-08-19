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Обстрел Чернигова. В МВД рассказали о ситуации в городе

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Чернигов, Суббота 19 августа 2023 16:37
Обстрел Чернигова. В МВД рассказали о ситуации в городе Фото: россияне обстреляли Чернигов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители оцепили двор в центре Чернигова, где произошел "прилет" российской ракеты. Сейчас в городе документируют военное преступление Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко пояснил, что по состоянию на сейчас в городе работают дополнительные патрули, а правоохранители осуществляют поквартирный обход домов.

По словам министра, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все, кто находился в драмтеатре вовремя спустились в укрытие.

Он также сообщил, что за драмтеатром находится большой парк, там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была заставлена автомобильным транспортом.

"Наши спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии, вместе с полицейскими, начали оказывать первую помощь гражданам", - сообщил министр.

Ракетный удар по Чернигову

Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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