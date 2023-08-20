Удар по Чернігову. Зеленський відзначив роботу медиків і ДСНС у ліквідації наслідків

Президент повідомив, що серед семи загиблих у Чернігові від ракети росіян - дівчинка на ім'я Софія, якій було шість років.

"Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих - 144, і серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. У свято Преображення Господнього - православне свято", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що рятувальну операцію загалом проводили 140 осіб: медики, "екстренка", військова, місцева влада.

"Всі допомагали. Дякую кожному та кожному, хто рятував життя дітям, дорослим - усім", - йдеться у нічному зверненні Зеленського.

Глава держави особливо відзначив фельдшерів "екстренки" Людмилу Копиш і Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка.

"Вдячний вам усім! І я впевнений: наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей! Слава Україні!!" - наголосив Зеленський.

Також президент додав, що різні лідери, представники держав та міжнародних організацій засудили надзвичайно підлий російський удар Чернігову. Так, Зеленський подякував усім у світі, хто висловив співчуття Україні.

Ракетний удар по Чернігову

У суботу 19 серпня в Чернігові під час повітряної тривоги близько 11:30 пролунали потужні вибухи Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все використовуючи балістичне озброєння, вдарили по центру міста. У момент атаки там було багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Внаслідок російської атаки постраждали 144 особи, загинули 7 громадян, серед яких - дитина.

Глава МВС України, прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили двір у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети.

Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.