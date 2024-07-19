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Удар был по детской площадке. Зеленский отреагировал на обстрел Николаева

Пятница 19 июля 2024 18:59
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Удар был по детской площадке. Зеленский отреагировал на обстрел Николаева Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 19 июля, нанесли ракетный удар по детской площадке возле жилого дома в Николаеве. Давление на агрессора на этом фоне необходимо усилить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома", - написал он.

Фото: россияне ударили по Николаеву (t.me/V_Zelenskiy_official)

Глава государства напомнил, что по состоянию на сейчас известно о пятерых раненых и трех убитых, среди которых есть ребенок.

"Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - отметил президент.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 19 июля, вечером в Николаеве прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о запуске ракеты в сторону города.

Позже мэр Александр Сенкевич написал, что оккупанты ударили по жилому району города. В свою очередь глава ОВА Виталий Ким заявлял, что на место инцидента поехали "скорые".

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