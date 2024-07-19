Россияне обстреляли жилой район Николаева, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 19 июля, россияне обстреляли жилой район Николаева. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Разбираемся. Скорые выехали", - написал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Как рассказал Сенкевич, пока известно о пострадавших, а также погибшем.

В результате обстрела также был поврежден жилой сектор.

Стоит добавить, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 16:51 и продолжалась до 17:20. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения. Позже стало известно о движении ракеты в направлении Николаевской области.

Количество погибших и пострадавших возросло

По словам Сенкевича, по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди которых ребенок.

В комментарии «НикВести» вице-мэр Виталий Луков добавил, что около 10 человек находятся в больнице.

Обстрелы Николаева

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаевскую область. Как пример, в ночь на 9 июля, россияне атаковали ракетой предприятие в Баштанском районе в результате чего ранения получили работники.

В частности во время обстрела, 20 апреля, из-за ударов по селу Солончаки погибла женщина. Также ранения получили два человека, среди которых 14-летних мальчик.