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Удар був по дитячому майданчику. Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва

П'ятниця 19 липня 2024 18:59
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Удар був по дитячому майданчику. Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва Фото: росіяни обстріляли Миколаїв (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 липня, завдали ракетного удару по дитячому майданчику біля житлового будинку у Миколаєві. Тиск на агресора на цьому тлі необхідно посилити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання по дитячому майданчику поблизу звичайного будинку", - написав він.

Фото: росіяни вдарили по Миколаєву (t.me/V_Zelenskiy_official)

Глава держави нагадав, що станом на зараз відомо про п'ятьох поранених та трьох убитих, серед яких є дитина.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї мало. Таке знищення життя має бути зупинено. Потрібні нові рішення для підтримки нашого захисту. Росія має відчути силу світу", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, увечері у Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про запуск ракети у бік міста.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич написав, що окупанти вдарили по житловому району міста. У свою чергу, голова ОВА Віталій Кім заявляв, що на місце інциденту поїхали "швидкі".

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