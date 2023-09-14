Удар по бухте Севастополя и новый пакет военной помощи от Германии: новости за 13 сентября
Украинские военные нанесли ракетный удар по бухте Севастополя, в результате чего повреждена подлодка и корабль россиян. Тем временем Германия анонсировала новый пакет военной помощи для нашей страны.
Более детально о том, что произошло в среду, 13 сентября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 сентября, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 270350 военных.
- Украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный участок" оккупантов в Благовещенке Запорожской области.
- Украинские военные в ближайшее время могут освободить Клещиевку в Донецкой области, рассказал в комментарии РБК-Украина майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
- Российские террористы увеличили интенсивность нападений и количество БПЛА, заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- Украинские бойцы продолжили вести наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, уничтожили вражескую станцию РЭБ и отбили более 10 атак россиян возле Марьинки.
В ВСУ заявили об ударе по российским кораблям и порту Севастополя
Вооруженные силы Украины ударили по оккупированному Севастополю утром 13 сентября. Поражены российские корабли и порт.
"Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет
Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Он включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
Также наша страна получила снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.
В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света: будут ли графики с октября
Отключения света в Украине с октября будут только в случае вражеских обстрелов и повреждения энергосистемы. Пока отключений света не прогнозируется, подчеркнули в Минэнерго.
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей”, - уточнили в ведомстве.
В Румынии обнаружили обломки дрона после атаки России на Одесскую область
В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория.
"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, приземлился в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины
Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины.
Санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам.
Зеленский о бюджете-2024: увеличится финансирование производства оружия и дронов
Основным приоритетом в государственном бюджете на 2024 год должно быть финансирование обороны и безопасности Украины, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, в следующем году будут предоставлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия и дронов в Украине. Сюда также включена и закупка необходимого за границей.
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