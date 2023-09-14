Удар по бухте Севастополя и новый пакет военной помощи от Германии: новости за 13 сентября

Украинские военные нанесли ракетный удар по бухте Севастополя, в результате чего повреждена подлодка и корабль россиян. Тем временем Германия анонсировала новый пакет военной помощи для нашей страны.

Более детально о том, что произошло в среду, 13 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В ВСУ заявили об ударе по российским кораблям и порту Севастополя

Вооруженные силы Украины ударили по оккупированному Севастополю утром 13 сентября. Поражены российские корабли и порт.

"Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Он включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Также наша страна получила снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.

В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света: будут ли графики с октября

Отключения света в Украине с октября будут только в случае вражеских обстрелов и повреждения энергосистемы. Пока отключений света не прогнозируется, подчеркнули в Минэнерго.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей”, - уточнили в ведомстве.

В Румынии обнаружили обломки дрона после атаки России на Одесскую область

В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, приземлился в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины

Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины.

Санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам.

Зеленский о бюджете-2024: увеличится финансирование производства оружия и дронов

Основным приоритетом в государственном бюджете на 2024 год должно быть финансирование обороны и безопасности Украины, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, в следующем году будут предоставлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия и дронов в Украине. Сюда также включена и закупка необходимого за границей.